07-11-2017 12:54

Câmaras de Gouveia e Seia assumem consumos excessivos de água por causa dos incêndios

A Câmara Municipal de Gouveia vai assumir os encargos com os «consumos excessivos de água em razão dos incêndios» que nos dias 15 e 16 de outubro assolaram a região.

Em comunicado, a autarquia anunciou que a medida abrange as freguesias afetadas pelos incêndios, onde a água da rede pública é da gestão do município. «Considerando o uso de água da rede pública no combate aos incêndios pelos munícipes, o município vai assumir o excesso de consumo, verificado em função da média dos últimos 12 meses, o que será refletido na fatura de dezembro de 2017», lê-se na nota da autarquia de Gouveia.

Também em Seia, a autarquia anunciou recentemente que «assume o previsível acréscimo dos consumos de água da rede pública, usada no combate ao fogo e nas operações de limpeza».