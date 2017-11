07-11-2017 10:42

Segunda sessão do julgamento de Pedro Dias já começou no Tribunal da Guarda

Pedro Dias, suspeito de três homicídios em Aguiar da Beira, em outubro de 2016, e também acusado de múltiplos outros crimes, continua esta terça-feira a ser julgado no Tribunal da Guarda.

Esta manhã será ouvida a mãe de Liliane Pinto, Maria de Fátima; a vítima da freguesia de Moldes, António de Jesus; e a mãe de Luís Pinto, Vírginia Pinto.