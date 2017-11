07-11-2017 09:41

Várias zonas da Guarda-Gare sem água esta manhã

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Guarda o abastecimento de água está interrompido hoje, entre as 9h30 e as 11 horas, devido a uma rotura, na Avenida de S. Miguel, Rua do Facheiro, Urbanização do Pina, Bairro de S. Domingos (zona baixa), Avenida do Rio Diz e Urbanização da Quinta do Pontão, na Guarda.