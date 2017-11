06-11-2017 16:25

Arraial da cerveja abre hoje Semana do Caloiro na Guarda

A Semana do Caloiro do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) começa hoje no Bar Bacalhau, na sede da Associação Académica (AAG), com o arraial da cerveja e música de Ângelo Brás e DJ Left.

A festa de receção aos novos estudantes do IPG termina no dia 12 e vai repartir-se entre o “Bacalhau” e o pavilhão do estádio municipal. Na terça-feira é a vez dos DJ Martinez e Gabriel Marques animarem a noite no bar da academia e na quarta atuam Virgílio Faleiro e os DJ Set e Olga Ryazanova já no pavilhão do estádio.

A noite de 9 de novembro será protagonizada pela Egitúnica – Tuna Feminina do IPG, seguindo-se Ademar e os DJ Set e Santoro. No dia seguinte, novamente no pavilhão do estádio municipal, sobem ao palco os “Undercovers”, Quim Barreiros e o DJ Tiger Lewis.

Já no sábado realiza-se o tradicional desfile e batismo dos caloiros na Alameda de Santo André e, à noite, atuam a Tuna Académica da Guarda – Copituna d’Oppidana e os Slow J, antes dos DJ Jerule e Dilcio. A Semana do Caloiro termina dia 12 com um baile no “Bacalhau” animado pelo DJ Edd.

O bilhete geral custa 23 euros para sócios da AAG com quotas em dia – inclui a oferta de um McMenu do McDonald’s aos 300 primeiros – e 37 euros para não estudantes.