06-11-2017 12:46

Câmara de Seia alimentou 9.055 animais afetados pelos fogos de outubro

A Câmara de Seia assegurou, até à passada sexta-feira, alimentação para 9.055 animais do concelho que foram afetados pelos incêndios de 15 e 16 de outubro.

Segundo a autarquia, desde o dia 19 de outubro foi distribuído alimento a 7.977 ovinos e caprinos e a 1.078 animais de outro género (galinhas, coelhos, cavalos, vacas, gansos, burros, cães, gatos, etc.). «Os ovinos e os caprinos foram alimentados com 150 fardos de palha» e os outros animais, incluindo domésticos, com «770 sacos de ração».

No caso dos ovinos, caprinos e bovinos, a Câmara esclarece que a distribuição de alimento está a ser efetuada com o apoio do Ministério da Agricultura através da base logística que foi criada no vizinho concelho de Gouveia.

Numa nota publicada na sua página oficial de Facebook, a autarquia refere que os interessados em entregar donativos destinados aos animais, como feno e rações, podem fazê-lo no Estaleiro Municipal 2, nas antigas instalações da empresa MRG - Manuel Rodrigues Gouveia.

Na impossibilidade de deslocação ou para obtenção de outras informações, os interessados podem contactar a linha de apoio do Município de Seia através do telefone número 238 310 237, é indicado.