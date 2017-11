06-11-2017 11:47

Celoricense lidera IIª Divisão

O Distrital da IIª Divisão da AF Guarda tem um novo líder à segunda jornada. É o Celoricense, que ontem venceu em Paços da Serra por 4-2 e é a única equipa com vitórias.

Nos restantes jogos o Pala derrotou o Casal de Cinza em casa por 2-1 e o Sp. Vilar Formoso fez o mesmo frente ao ADC Castelos (Pinhel) e com o mesmo resultado. Já o dérbi do concelho de Vila Nova de Foz Côa terminou empatado, com o Foz Côa a conseguir um ponto no campo do Freixo de Numão.