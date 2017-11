06-11-2017 11:09

Sp. Mêda isola-se no comando do Distrital da Guarda

O Sp. Mêda isolou-se no comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda ao vencer 2-0 o Vilanovenses em Vila Nova de Tazem enquanto o Manteigas concedeu um empate caseiro (2-2) frente ao Estrela Almeida.

Quem também aproveitou bem a sétima jornada foi o Figueirense, que alcançou os serranos na segunda posição da classificação após derrotar o Soito por 2-0. Nos restantes jogos de domingo destaque para o empate (1-1) entre o Sp. Sabugal e o Gouveia e para a vitória (2-1) do Trancoso no dérbi do concelho disputado em Vila Franca das Naves.

Já o Vila Cortês do Mondego recebeu e venceu 3-1 o São Romão e o Aguiar da Beira derrotou o Guarda Unida Desportiva por 4-0. Os guardenses são cada vez mais últimos no campeonato.