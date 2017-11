06-11-2017 10:26

Nova derrota do Fornos no Campeonato de Portugal

O Fornos de Algodres perdeu em casa, ontem, na receção ao Marítimo da Madeira.

Os insulares venceram 1-0 e complicaram ainda mais a vida da equipa do distrito da Guarda na série C, onde ainda não pontuou e ocupa o último lugar da classificação.