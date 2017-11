05-11-2017 18:20

Sporting da Covilhã empata na Póvoa de Varzim

O Sporting da Covilhã somou o sétimo jogo consecutivo a pontuar, ao empatar este domingo na Póvoa de Varzim (0-0), em jogo da jornada 13 da II Liga de futebol. Com este resultado, o clube serrano, que ainda não perdeu desde que José Augusto está no comando, partilha o nono lugar com outras três equipas.