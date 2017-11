05-11-2017 16:22

Música e cinema nos 75 anos do Teatro Cine de Gouveia

Os 75 anos do Teatro Cine de Gouveia vão ser celebrados com música e cinema a partir deste mês e novembro de 2018, anunciou a autarquia.

As comemorações começam no dia 11 (21h30) com o concerto dos Capitão Fausto (21h30). A entrada é livre. Nesse fim-de-semana serão exibidos os filmes “A Febre das Tulipas” e “Lego Ninjago: O Filme”, também em sessões gratuitas. Até ao final do ano destaque ainda, entre outras iniciativas, para um espetáculo de Camané, no dia 2 de dezembro (21h30), em que o fadista apresentará o seu novo disco “Camané Canta Marceneiro”. O programa completo da efeméride da sala de espetáculos da “cidade-jardim” será divulgado brevemente. O Teatro Cine de Gouveia foi inaugurado a 13 de novembro de 1942 com a peça de teatro da Companhia Amélia Rey Colaço Robles Monteiro. O edifício é um «modelo gémeo do Cine Arte, em Lisboa» e chegou a ser considerado «uma das melhores salas de espetáculos do país», recorda o município, citando o livro “Gouveia (Serra da Estrela)”, de José Guerrinha.