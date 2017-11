04-11-2017 20:23

Álvaro Amaro lidera movimento nacional em defesa do interior

O presidente da Câmara da Guarda e presidente dos Autarcas Social-Democratas, Álvaro Amaro, lidera o "Movimento pelo Interior - em nome da coesão", que hoje foi recebido em audiência pelo Presidente da República. Com o autarca da Guarda estiveram, no Palácio de Belém, o presidente da Câmara de Vila Real (e dos Autarcas Socialistas), Rui Santos; o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; António Fontaínhas Fernandes; o presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos, Nuno Mangas; e o antigo presidente do Conselho Económico e Social, Silva Peneda. Outros fundadores do movimento são os empresários Rui Nabeiro (Delta Cafés) e Fernando Nunes (Grupo Visabeira).

A audiência com Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro acto público deste grupo, que pretende realizar nos próximos meses um conjunto de acções para refletir e alertar acerca dos problemas da interioridade.