04-11-2017 19:00

Apreensão de mais de mil doses de cannabis em Penamacor

Dois homens, com 33 e 46 anos, foram identificados, na quinta-feira, por tráfico de estupefacientes no concelho de Penamacor. No âmbito de uma investigação, que durou cerca de três meses, foram realizadas três buscas domiciliárias e duas não domiciliárias tendo sido apreendido 2,6 quilos de cannabis (1040 doses), 31 sementes de cannabis e duas balanças digitais. Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.