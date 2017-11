04-11-2017 18:20

Artistas Unidos com Tennessee Williams no TMG

Os Artistas Unidos estão hoje de volta à Guarda e ao TMG (21h30) com a peça “Jardim zoológico de vidro”, de Tennessee Williams, encenada por Jorge Silva Melo.

Esta é a segunda dramaturgia do autor norte-americano que a companhia lisboeta leva ao palco, depois de em março ter apresentado “A noite da iguana”. “Jardim zoológico de vidro” é a quarta peça de Tennessee Williams encenada pelos Artistas Unidos e a que encerra a tetralogia dedicada ao dramaturgo. Foi o seu primeiro êxito na Broadway e centra-se em Amanda, mãe de Tom, e Laura, abandonada pelo marido, empenhada em encontrar um pretendente para a filha aleijada. Por seu turno, Tom é o sustento da mãe e da irmã, mas, nos tempos livres, escreve poemas, em tampas das caixas de sapatos. À sua maneira, todos perseguem uma vida à medida dos seus sonhos. A peça é interpretada por Guilherme Gomes, Isabel Muñoz Cardoso, João Pedro Mamede e Vânia Rodrigues.