04-11-2017 16:12

Cinema Explorer 3.0 com inscrições abertas até 24 de novembro

O Cinema Explorer é um concurso de curtas-metragens e micro-vídeos, que tem como objetivo divulgar e partilhar curtas de diferentes géneros realizadas no âmbito das Aldeias Históricas de Portugal.

A plataforma online www.cinemaexplorer-ahp.com permite submeter os vídeos até 24 de Novembro, e à medida que os vídeos vão sendo inscritos, será possível a visualização de alguns filmes que irão estar na competição. No dia 3 de Dezembro será realizada uma sessão com os filmes vencedores de cada categoria: "Melhor Curta-Metragem", "Melhor Micro-Vídeo" e "Melhor Realizador".

Este concurso está inserido no EXPLORER 3.0, um festival que tem por objetivo explorar o território das Aldeias Históricas de Portugal através da criatividade no mundo das indústrias culturais e criativas. Um conceito de programação inovador, sob diferentes temáticas, que ligam o passado ao presente com uma projeção para o futuro. Esta iniciativa é financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através, designadamente, dos programas Centro 2020 (Programa Operacional Regional do Centro), via Portugal 2020, e através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).