04-11-2017 15:03

Miguel Castelo Branco eleito presidente da FCS

Miguel Castelo Branco Craveiro de Sousa, professor associado com agregação, foi eleito esta manhã por unanimidade pelo Conselho de Faculdade para presidir à FCS nos próximos quatro anos. Miguel Castelo Branco é atualmente diretor do Mestrado Integrado em Medicina; da Pós-Graduação em Tele-Saúde; e do LAC – Laboratório de Competências. A tomada de posse está marcada para quarta-feira.