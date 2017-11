04-11-2017 14:26

Festival das sopas e migas este fim-de-semana em Figueira de Castelo Rodrigo

O município de Figueira de Castelo Rodrigo organiza este fim-de-semana o segundo Festival das Sopas e Migas.

Trata-se de um evento onde a gastronomia vai estar em destaque com variadas sopas e migas, acompanhadas de momentos de convívio. De acordo com a autarquia, «a gastronomia assume nos nossos dias uma importância sociocultural e económica, é parte integrante da oferta turística de qualidade que Figueira de Castelo Rodrigo tem para oferecer». Este ano participam mais de uma dezena de restaurantes, particulares e instituições que vão confecionar as suas melhores receitas nesta área. O festival volta a premiar a melhor sopa e melhor miga, distinções conseguidas na primeira edição pelo restaurante Dias (miga) e a Auritex (sopa). Complementado com animação musical, o certame decorre no Pavilhão dos Desportos e pode ser visitado hoje, das 17 às 24 horas, e amanhã, das 12 às 19 horas.