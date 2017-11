04-11-2017 13:03

AMCB instala carregadores elétricos para carros na região

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) vai instalar até ao final do ano 32 carregadores elétricos para automóveis na região.

Este investimento de 30 mil euros será realizado no âmbito do projeto apresentado ao Fundo Ambiental e destina-se a dar «um pontapé de saída para a sensibilização e necessidade de tomar mais medidas capazes de contribuir para a sustentabilidade da nossa região», refere José Manuel Biscaia, presidente do Conselho Diretivo da AMCB. Atualmente, o automóvel elétrico ainda está longe de ser um produto de massas, mas já é uma certeza com as vendas a serem alavancadas por uma maior consciencialização ambiental, tanto de particulares, como dos Estados, que cada vez mais restringem a utilização de modelos com motor térmico. «Até ao final deste ano vamos ter instalados 32 carregadores nos 16 municípios que integram a AMCB, é um paço importantíssimo para que possam surgir mais veículos elétricos», acrescenta José Manuel Biscaia.