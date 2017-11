04-11-2017 12:08

Luís Capoulas Santos hoje na Guarda para apresentar OE 2018

A Federação Distrital da Guarda do Partido Socialista apresenta hoje, pelas 16 horas, no Auditório do Centro Cultural e Social de São Miguel (Guarda Gare), o Orçamento do Estado 2018. A sessão contará com a presença de Luís Capoulas Santos.