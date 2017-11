03-11-2017 17:55

Norton esta noite no TMG

Os albicastrenses Norton tocam esta noite no café-concerto do TMG (22 horas).

A banda indie formada por Rodolfo Matos, Pedro Afonso, Leonel Soares e Manuel Simões surgiu em Castelo Branco em maio de 2002 e desde então já editou quatro álbuns.

O seu trabalho de estreia intitulou-se “Pictures From Our Thoughts” (2004), seguiram-se “Kersche” (2007), “Layers of Love United” (2011) e “Norton” (2014). Nestes quinze anos de carreira o grupo conta ainda com dois álbuns de remisturas, digressões por toda a Europa e Japão, edições no Japão e um documentário.

O concerto na Guarda antecede o espetáculo final desta digressão, agendado para sábado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.