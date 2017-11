03-11-2017 15:25

GNR que sobreviveu aos crimes de Aguiar da Beira já foi ouvido no Tribunal da Guarda

O militar da GNR António Ferreira, uma das principais testemunhas dos crimes de Aguiar da Beira, recordou esta sexta-feira a noite em que foi atingido a tiro e em que viu o seu colega ter sido assassinado, alegadamente por Pedro Dias.

Ao longo de duas horas, o militar lembrou a madrugada do dia 11 de outubro de 2016, em que saiu com o seu colega Carlos Caetano para um “giro” e passou por uma zona onde «iam surgindo alguns incêndios», junto ao Hotel das Termas da Cavaca. Na altura, encontraram uma carrinha Toyota parada, com um homem a dormir do lado do condutor, que decidiram abordar para pedir a documentação, apesar de não terem matéria para «qualquer contraordenação».

Nas comunicações feitas, com solicitação de informação sobre o registo de propriedade do veículo e do titular da carta de condução, António Ferreira contou que o colega, Carlos Caetano, lhe terá transmitido que do posto de Fornos de Algodres alertaram que se tratava de «uma pessoa perigosa» e que «devia ter uma arma». Na sequência deste alerta, que pensa ter sido ouvido por Pedro Dias, António Ferreira diz que viu o colega ser atingido a tiro. Foi ele também ameaçado com uma arma e obrigado a colocar o colega na bagageira do carro da GNR.

Mais tarde, acabou por ser levado no veículo, preso por algemas, até que depois parou junto a um pinhal onde lhe terá sido ordenado que se algemasse a um pinheiro, acabando baleado pelas costas. António Ferreira perdeu os sentidos por tempo indeterminado. No entanto, conseguiu chegar a uma casa que era também de um colega militar, para pedir auxílio.

Neste depoimento, o GNR sublinhou que não conhecia Pedro Dias, assim como o seu colega Carlos Caetano também não, desconhecendo ainda as motivações para os disparos. «O senhor Pedro Dias nunca me deu hipóteses de fazer coisa alguma», afirmou. Ao longo da sua audição, António Ferreira demonstrou alguma dificuldade em falar e acabou por ter de se ir levantando por não conseguir estar sempre sentado.

Durante a tarde continuará a ser ouvido. O advogado Pedro Proença, representante do militar, considerou que com este depoimento estão perante «uma prova muito sólida e consistente» e «uma investigação criminal exemplar», que permite ao Tribunal «ter uma clareza sobre tudo o que passou». «Não deixou dúvidas [de que foi Pedro Dias] e a prova testemunhal foi muito sólida e veio corroborar a prova biológica e física», referiu.

Pedro Proença aludiu ainda ao trauma e às lesões físicas de que António Ferreira padece. «Esclareço que ele está numa situação de perigosidade clínica elevada, porque qualquer movimento pode deslocar a bala que ele tem alojada na coluna e há risco de vida ainda», acrescentou.