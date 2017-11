03-11-2017 12:02

Feira da Castanha até domingo em Trancoso

Trancoso é o palco de mais uma edição da Feira da Castanha e Paladares de Outono.

O certame, que decorre no Pavilhão Multiusos, começa hoje e prolonga-se até domingo. Do programa constam workshops, jornadas técnicas, sessões de “showcooking”, conferências, passeios, animação e o tradicional magusto comunitário no domingo (17h30).

Durante a feira haverá ainda concursos de doçaria de castanha e da melhor castanha de Trancoso, nas variedades Martaínha e Longal. Já o cartaz musical inclui os Sons do Minho (amanhã) e José Malhoa (sábado).