03-11-2017 11:24

Presidentes dos departamentos da UBI empossados

Os presidentes de Departamento da Universidade da Beira Interior (UBI) estão oficialmente em funções, tendo tomado posse numa cerimónia que decorreu ontem. Os novos responsáveis vão ficar em funções durante os próximos dois anos.

Durante o ato de posse, o Reitor da UBI agradeceu a todos os que aceitaram o desafio de dirigir um departamento, que reconheceu «não ser uma tarefa fácil». Destacou ainda a importância destas estruturas das faculdades, com as quais os docentes da mesma área científica mantêm um contacto diário, estabelecendo-se «a verdadeira comunidade académica de docentes e de discentes». António Fidalgo aproveitou para falar de algumas linhas da estratégia que pretende imprimir nos próximos anos, nomeadamente no aprofundamento da internacionalização. No final, deixou um repto aos presidentes de departamento: «Apelo a todo o vosso empenho para os desafios que aí vêm, para o trabalho de investigação, para a captação de recursos através das disponibilidades financeiras que existem, não só a nível nacional, como também a nível internacional». E reforçou: «Temos gente como muita qualidade para este esforço».