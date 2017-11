02-11-2017 18:25

Julgamento de Pedro Dias começa amanhã na Guarda

Está marcado para a manhã de amanhã, no Tribunal da Guarda, o início do julgamento de Pedro Dias, suspeito de ter cometido vários crimes em Aguiar da Beira, em outubro de 2016.

O processo já tem dezenas de sessões marcadas e foram requisitadas medidas adicionais de segurança. Pedro Dias é acusado da prática de dois crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, dois crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro. Ao arguido é ainda imputado o crime de detenção, uso e porte de armas proibidas. A este caso deverá ser entretanto agregado outro processo movido pelo Ministério Público relativo à vítima Liliane Pinto, que faleceu cerca de cinco meses após ter sido alvejada. O julgamento conta com 76 testemunhas por parte da acusação, informou a advogada do arguido, Mónica Quintela. Pedro Dias, de 44 anos, é o suspeito de um triplo homicídio em Aguiar da Beira (uma das vítimas era militar da GNR), aguardando o julgamento em prisão preventiva desde novembro de 2016 após ter-se entregue à Polícia Judiciária (PJ).