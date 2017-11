02-11-2017 17:11

Liga Portuguesa Contra o Cancro promove peditório nacional

Decorre até domingo um peditório nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Uma iniciativa que constitui a mais importante fonte de financiamento da instituição, nomeadamente para dar resposta aos cada vez mais frequentes pedidos de apoio.

O peditório nacional serve ainda para divulgar as actividades da LPCC e está organizado em diversas áreas geográficas do país, de acordo com as orientações dos respectivos Núcleos Regionais.