02-11-2017 17:10

Autarquia de Seia minimiza efeitos erosivos da chuva nas áreas ardidas

A Câmara Municipal de Seia anunciou hoje que está a atuar com o objetivo de minimizar os efeitos erosivos da chuva nas áreas atingidas pelos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro. O município, com a «imprescindível colaboração» das Juntas de Freguesia do concelho, está a promover a limpeza de aquedutos, de valetas e de quebra-mares da rede viária florestal, dos caminhos municipais e das estradas municipais, bem como de estruturas de retenção de água para regadio. O Serviço Municipal de Proteção Civil local está «a monitorizar permanentemente a situação, acompanhando a evolução meteorológica» e tem capacidade «para mobilizar preventivamente os meios humanos e materiais necessários para fazer face a eventuais situações de inundação ou obstrução de linhas de água ou aquedutos», refere a autarquia.