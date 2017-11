02-11-2017 16:59

Manuel da Silva Ramos apresenta novo romance na Covilhã

O novo recente romance de Manuel da Silva Ramos, "Moçalambique", é hoje apresentado na Biblioteca Municipal da Covilhã.

A sessão está agendada para as 18h30 e acontece após o livro editado pela Parsifal já ter sido apresentado em Lisboa, Sintra, Castelo Branco e Fundão.

O ponto de partida de “Moçalambique” é uma viagem a Moçambique de Sebastião Barbosa, um professor de Português e História expulso do ensino oficial, após um divórcio conflituoso. Por lá muda de nome, africaniza-se e regressa a Portugal como Sebastião Inhambane e com Graça, a mulher da sua vida.