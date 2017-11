01-11-2017 18:51

Sp. Covilhã empata líder Académico de Viseu

O Sp. Covilhã empatou a zero, esta tarde, em Viseu com o Académico local.

Após este jogo da 12ª jornada da IIª Liga, os viseenses foram apanhados na liderança da classificação pelo Santa Clara, enquanto os covilhanenses permanecem na 9ª posição.

No domingo, os serranos deslocam-se à Póvoa do Varzim.