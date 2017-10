31-10-2017 18:01

ADAG apoia agricultores afetados pelos incêndios

A Associação Distrital de Agricultores da Guarda (ADAG) informa os agricultores afetados pela última vaga de incêndios que devem preencher a “Ficha de Levantamento de Prejuízos de Incêndios – Outubro de 2017” disponível na página da Internet da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.

O documento poderá ser preenchido pelo próprio agricultor ou com a ajuda de entidades como Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Zonas Agrárias ou ADAG. «A fim de facilitar este processo deverá munir da lista com todos os prejuízos resultantes dos incêndios», adianta a associação.