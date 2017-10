31-10-2017 17:38

Aldeias do Xisto recebem Europeu de Downhill

O Campeonato da Europa de Downhill em BTT vai passar pelas Aldeias do Xsito em 2018 e em2019.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ciclismo anunciou que a prova do próximo ano será disputada a 15 de abril, sendo que nos dois dias anteriores serão realizados treinos com equipas e betetistas participantes.

No comunicado pode ler-se que «as Aldeias de Xisto são uma das regiões com melhores condições para a prática da disciplina radical e de espectáculo do BTT, a União Europeia de Ciclismo acolheu de braços abertos a nossa candidatura, devido às provas dadas pela Federação na organização de grandes eventos internacionais, de que é exemplo o Campeonato da Europa de Pista para Sub-23 e Juniores".