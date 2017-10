31-10-2017 16:30

"Aqui há Beira" premiada pelo Turismo de Portugal

A plataforma Aqui há Beira, empresa sediada na Incubadora A Praça, no Fundão, foi reconhecida a nível nacional pela Rede de Incubação da Região Centro e pelo Turismo de Portugal, no âmbito do programa de apoio ao setor turístico. O programa, que teve como objetivo apoiar a validação e arranque de novas ideias no setor do Turismo, reconheceu a capacidade inovadora e empreendedora da plataforma cultural e portal turístico Aqui há Beira, atribuindo-lhe o terceiro lugar no pódio. O Newton, que decorreu nos últimos dois meses em diversas incubadoras da Região Centro, incluindo a do Fundão, juntou 15 projetos e terminou no dia 26 de outubro, com uma sessão de apresentação ao júri e investidores. Aqui há Beira é uma plataforma que reúne a informação turística e cultural da Beira Interior numa aplicação, dando a possibilidade ao utilizador de ficar a conhecer toda a agenda da região.