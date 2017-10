31-10-2017 15:35

Lojas da Baixa de Lisboa enviam mais de cinco toneladas de feno para a Serra da Estrela

A Ginjinha Sem Rival e Eduardino contribuiu para o envio de mais de cinco toneladas de feno para serem distribuídos por proprietários de animais e entregues na Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE).

A loja não ficou indiferente à situação das vítimas dos incêndios do dia 15 de outubro na região Centro de Portugal e, tendo conhecimento da intenção da Associação de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia, contribuiu para o envio de alimento para os animais.

Através da criação de uma conta solidária, a Ginjinha Sem Rival e Eduardino mobilizou-se e, juntamente com algumas das lojas históricas da Baixa lisboeta, nomeadamente A Ginjinha (Largo de São Domingos), Manteigaria Silva e A Tendinha do Rossio, contribuiu com as cinco toneladas de feno.