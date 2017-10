30-10-2017 12:17

Câmara de Seia apela ao fim da doação de bens não alimentares para as vítimas dos incêndios

A Câmara de Seia apela ao fim da doação de bens não alimentares para ajuda às vítimas dos incêndios dos dias 15 e 16.

De acordo com um comunicado da autarquia serrana, os bens não alimentares recebidos «já são suficientes para dar resposta às necessidades identificadas».

Agradecendo a «solidariedade de todos», o município solicita a quem está a colaborar com as campanhas em curso «não entreguem/enviem mais bens», como vestuário, calçado, produtos de limpeza, atoalhados, lençóis, cobertores, loiças, talheres e demais utensílios de cozinha, mobiliário, eletrodomésticos, colchões, etc.

Numa outra nota, a Câmara explica que a angariação de bens alimentares «para as pessoas que perderam tudo, ou quase tudo» nos incêndios, está a ser articulada, «desde o primeiro momento», entre a Entrelaços - Rede de Lojas Sociais e Cantinas Sociais, através de bens existentes na rede de lojas sociais do concelho, e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia.