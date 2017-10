30-10-2017 09:36

ADC Castelos é o primeiro líder do Distrital da IIª Divisão da AF Guarda

Arrancou no domingo o campeonato distrital da IIª Divisão da AF Guarda e o primeiro líder é a ADC Castelos, que venceu o dérbi do concelho de Pinhel ao derrotar no seu campo o Pala por 3-1.

Nos restantes jogos da primeira jornada, o Foz Côa venceu o Paços da Serra por 2-1 e o Celoricense ganhou ao despromovido Sp. Vilar Formoso por 2-0. A única vitória fora de portas foi conseguida pelo Freixo de Numão, que derrotou o Casal de Cinza por 2-1.