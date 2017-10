29-10-2017 19:41

Sp. Mêda junta-se ao Manteigas na liderança do Distrital da Guarda

O Vila Cortês do Mondego foi a Manteigas empatar (1-1) com o líder do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

O resultado permitiu ao Sp. Mêda, que recebeu e venceu o Figueirense por 2-1, alcançar os serranos no primeiro lugar do campeonato.

Conheça os resultados da sexta jornada, marcada por cinco empate:

Manteigas-Vila Cortês Mondego (1-1), Estrela Almeida-Sp. Sabugal (2-2), Gouveia-Aguiar Beira (1-1), Guarda Unida Desportiva-Vila Franca Naves (0-3), Trancoso-Vilanovenses (1-1), Sp. Mêda-Figueirense (2-1) e Soito-São Romão (1-1).