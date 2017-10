29-10-2017 19:06

U. Leiria ganha 5-0 em Fornos de Algodres

O Fornos de Algodres foi hoje "atropelado" em casa pelo União de Leiria na oitava jornada da série C do Campeonato de Portugal.

No municipal da Serra da Esgalhada, o líder da prova venceu 5-0 a equipa local, que averbou a oitava derrota da época.