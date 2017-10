29-10-2017 16:02

40 operacionais combatem dois fogos na zona de Pínzio e Freixo

Há dois fogos ativos esta tarde em área de mato que estão a ser combatidos por 40 homens, apoiados por sete viaturas e um meio aéreo, no lugar do Ribeiro de Leomil Almeida) e Pínzio (Pinhel).

No primeiro caso o alerta foi dado cerca das 15h20 e no segundo as chamas deflagraram pelas 15h03, segundo informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).