29-10-2017 12:48

Rui Rio esta tarde na Guarda

Rui Rio participa hoje (16h30) numa sessão com apoiantes na Guarda.

A iniciativa do candidato à presidência do PSD vai ter lugar no pavilhão do NERGA e acontece sete dias depois de Santana Lopes ter participado num jantar com apoiantes em Pinhel.