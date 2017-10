27-10-2017 18:12

Pelouros atribuídos na Câmara de Pinhel

O novo executivo da Câmara de Pinhel reuniu no dia 19 de outubro pela primeira vez, numa sessão em que foram distribuídos os pelouros por três dos quatro eleitos da maioria PSD.

Assim, o presidente reeleito Rui Ventura fica com a Administração Geral; Relações Públicas e Relações Institucionais; Gestão Financeira e Auditoria; Recursos Humanos; Obras Municipais e Equipamentos; Águas e Saneamento; Desporto; Educação; Proteção Civil; Obras e Fundos Comunitários; Juntas de Freguesia e Desenvolvimento Rural e Desenvolvimento Económico e Emprego.

A vice-presidência foi entregue a Daniela Capelo, que ficará com os pelouros Assuntos jurídicos, notariado e contencioso; Património; Cultura e Ciência; Turismo; Juventude, Associativismo Cultural e Desportivo e Ação Social, Saúde e Salubridade Pública.

Por sua vez, a vereadora Irene Fonseca fica responsável pelas obras particulares, bem como pela promoção da Educação Ambiental; Transportes, Mercados, Feiras e Cemitérios Municipais; Modernização Administrativa e SIADAP; Ambiente, Espaços Verdes e Floresta; Agricultura e Higiene Urbana.