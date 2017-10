27-10-2017 17:17

ULS da Guarda recolhe bens para ajudar vítimas dos fogos

O Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda está a realizar uma campanha de angariação de bens para as vítimas dos incêndios dos dias 15 e 16.

Em comunicado, a ULS refere que a recolha decorre até 17 de novembro, devendo os interessados entregar o seu contributo naquele serviço do Hospital Sousa Martins. Estão a ser angariados produtos de higiene, toalhas, lençóis, cobertores, utensílios de cozinha (talheres, louças, panelas, etc.), fraldas, equipamentos mobiliários e eletrodomésticos, entre outros.

Os bens doados «serão entregues às pessoas lesadas pelos incêndios dos concelhos da Guarda, Gouveia, Seia e Oliveira do Hospital», refere a ULS.