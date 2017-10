27-10-2017 16:08

Humor de Ricardo Araújo Pereira ajuda vítimas de incêndios em Seia

O humorista Ricardo Araújo Pereira vai ajudar as vítimas dos incêndios de 15 e 16 de outubro no concelho de Seia ao doar a receita da bilheteira do espetáculo “Uma conversa sobre assuntos”.

O evento solidário está agendado para esta noite (21h30) no Cine-Teatro de Seia. Segundo a autarquia local, o espectáculo já tem lotação esgotada e contribuirá com 3.450 euros.