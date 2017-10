27-10-2017 13:16

BMEL assinala 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, anunciou hoje que no mês de novembro vai destacar a vida e a obra do poeta Camilo Pessanha, no âmbito das comemorações dos 150 anos do seu nascimento. O ciclo dedicado a Camilo Pessanha (1867-1926) inclui duas exposições, uma conferência, uma performance e um documentário. As atividades evocativas do poeta começam no dia 3 de novembro com a abertura da exposição "Camilo Pessanha - um poeta ao longe".