27-10-2017 12:10

Tribunal de Contas dá luz verde à compra do edifício do Banco de Portugal na Covilhã

Está finalmente concluída a aquisição do edifício do Banco de Portugal na Covilhã. O Tribunal de Contas deu aval positivo para a concretização do negócio. O edifício vai receber os serviços da empresa Águas da Covilhã a curto prazo, devendo as mudanças decorrer ainda antes do final do ano. O presidente Vítor Pereira diz que «a ocupação deste imóvel emblemático vai permitir melhorar as atuais instalações da ADC e preservar um edifício historicamente valioso». O edil sublinha ainda que «se trata de um edifício nobre que é importante preservar e desta forma manter o centro histórico da cidade com vida».