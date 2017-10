26-10-2017 17:07

Pelouros atribuídos na Câmara da Guarda

O novo executivo da Câmara da Guarda reuniu esta tarde pela primeira vez, numa sessão em que foram distribuídos os pelouros pelos cinco eleitos da maioria PSD.

Assim, a vice-presidência foi de novo entregue a Carlos Chaves Monteiro, que mantém os mesmos pelouros do mandato anterior (Administração Geral, departamento que inclui a divisão do planeamento económico-financeiro e o serviço de recursos humanos, e do Desporto), Sérgio Costa é responsável pelas divisões de obras municipais e particulares, assim como pelos equipamentos municipais e Proteção Civil. O vereador Victor Amaral, continua a meio tempo e tutela os pelouros da Cultura e Turismo, perdendo o da Educação que ficará agora com Lucília Monteiro, também responsável pela Ação social e Juventude .

Por sua vez, Álvaro Amaro fica com a coordenação geral, o desenvolvimento estratégico, o relacionamento com as Juntas e a comunicação e marketing.

Carlos Condesso foi nomeado novamente chefe de gabinete e Cecília Amaro mantém-se como adjunta.