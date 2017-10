26-10-2017 14:33

GNR deteve três pessoas na Guarda por furto de cobre

A GNR anunciou a detenção, ontem, na Guarda de dois homens e uma mulher por furto de metais não preciosos.

De acordo com informação do Comando Territorial, as detenções ocorreram durante uma patrulha junto à localidade de Gonçalo Bocas. Os militares «avistaram os suspeitos junto às estações das antenas de comunicações de duas operadoras telefónicas, a cortarem fios de cobre».

Os suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura quando os elementos da GNR iam abordar o trio, tendo sido intercetados e detidos já na Guarda, com o apoio do Destacamento de Trânsito. Na operação a GNR apreendeu a viatura, cobre furtado e as ferramentas usadas para cortar os fios de cobre.

Os detidos, com idades entre os 35 e 56 anos, estão a ser presentes no Tribunal da Guarda. «Um deles tem antecedentes pela prática do mesmo ilícito criminal», adianta a GNR em comunicado.