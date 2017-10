26-10-2017 14:17

Prémio da Associação Nacional de Farmácias para projeto desenvolvido na UBI

Um projeto desenvolvido no Centro de Investigação e Desenvolvimento da Beira (CIDB), com sede na UBIMedical, por docentes da Universidade da Beira Interior (UBI), foi o vencedor do Prémio João Cordeiro – Inovação em Farmácia 2017, promovido pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). Denominada “Rede das Farmácias Amigas do Viajante”, a ideia proposta pelos docentes João Luís Baptista (Faculdade de Ciências da Saúde) e Nuno Pombo (Faculdade de Engenharia) representará uma melhoria nas condições de segurança para a saúde de quem se desloca ao estrangeiro, nomeadamente a países onde é necessário ter cuidados mais rigorosos. Prevê-se que o sistema possa estar implementado no final do próximo ano, aproximando os viajantes dos cuidados de saúde nos países de destino e prevenindo as doenças que podem surgir nas deslocações a outros países ou continentes. O projeto abrange todas as fases da viagem – preparação, estadia e regresso -, com indicações sobre os riscos para a saúde e o modo de os prevenir pelas vacinas, medicação e cuidados quando necessário. O Prémio, no valor de 20 mil euros, foi entregue este mês.