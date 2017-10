26-10-2017 11:37

Pelouros entregues na Câmara da Covilhã

Já é conhecida a distribuição de pelouros do executivo da Câmara da Covilhã. Além de Vítor Pereira, os quatro eleitos pelo PS assumem funções a tempo inteiro.

O Presidente da Câmara fica encarregue de 19 pelouros (Freguesias; Cooperação Externa; Questões Jurídicas e Contencioso; Planeamento Estratégico; Administração Geral e Finanças; Gestão Orçamental; Responsável pelo Acesso aos Documentos Administrativos; Responsável pelo Serviço de Apoio aos Órgãos; Economia e Empreendedorismo; Inovação e Tecnologia; Turismo; Transportes e Mobilidade; Comunicação e Relações Publicas; Autoridade Veterinária; Infraestruturas; Obras e Projetos; Património; Segurança e Proteção Civil; Fiscalização Municipal).

A José Serra dos Reis caberá o Ordenamento do Território; Trânsito; Ambiente; Desenvolvimento Rural; Gabinete Técnico Florestal e áreas protegidas; Urbanismo e conjuntamente com o Presidente da Câmara, Fiscalização Municipal.

José Miguel Oliveira fica com Aprovisionamento e Controlo de Compras; Associativismo; Desporto; Feiras e Eventos e conjuntamente com o Presidente da Câmara, Freguesias; Administração Geral e Finanças; Gestão Orçamental e Turismo.

Já Regina Gouveia fica com a Saúde; Cultura; Educação e Escolas; Parque Habitacional Social; Ações de Apoio à Juventude; Ação Social — Apoio à Infância, 3ª Idade e Cidadãos com mobilidade reduzida; Gestão dos Museus e conjuntamente com o Presidente da Câmara, Comunicação e Relações Públicas.

Por sua vez Jorge Gomes fica responsável pelos Recursos Humanos; Gestão Informática e Telecomunicações; Gestão dos Projetos de Desmaterialização Administrativa; Mercados e Cemitérios; Parque automóvel e Oficinas; Defesa do Consumidor e conjuntamente com o Presidente da Câmara, Economia e Empreendedorismo; Inovação e Tecnologia e Segurança e Proteção Civil.

Na primeira reunião do executivo da câmara municipal da Covilhã foi ainda anunciado que Hélio Fazendeiro será o chefe de gabinete do presidente, Paulo Ranito fica como adjunto do presidente e Rui Moreira foi nomeado coordenador do gabinete de apoio ao presidente.