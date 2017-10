25-10-2017 17:28

Homem de 49 anos desaparecido em Folgosinho

Um homem de 49 anos está desaparecido desde o dia 15 na localidade de Folgosinho, no concelho de Gouveia, após um incêndio rural ter atingido a região. Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem, que sofre de perturbações do foro psiquiátrico, foi visto na noite de dia 15 pela última vez por uma patrulha, quando decorria o processo de retirada de algumas pessoas da aldeia de Folgosinho, devido ao avanço do fogo. «A GNR avistou-o e pediu-lhe para acompanhar os outros habitantes, porque havia o perigo de o lugar ser atingido pelas chamas e ele desobedeceu, colocou-se em fuga e desapareceu. A patrulha saiu do local com os moradores e o homem nunca mais apareceu», contou. No dia 16, a GNR deslocou-se à casa do desaparecido e verificou «que estava intacta e que se encontrava lá o seu telemóvel».

«Logo nesse dia começaram as buscas pelos militares da GNR, auxiliados por cães pisteiros, e até dia 19 foi batida a área e não foi detetado qualquer sinal do homem. Apurou-se na altura que ele andava a falar há já algum tempo que queria ir para Lisboa», disse a fonte. Como a GNR não encontrou qualquer vestígio do desaparecido terminou as buscas e remeteu um auto de notícia para o Tribunal de Gouveia, a dar conta da situação.«Poderá ter ido para Lisboa ou para outro local qualquer, ou poderá não ter ido e ter sido apanhado pelo incêndio, mas não há provas que indiciem que ele possa ter sido apanhado pelo fogo», observou a fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.