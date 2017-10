25-10-2017 16:29

IPMA alerta para subida de temperaturas e tempo seco nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera voltou a lançar um alerta sobre o novo período de tempo seco, que começou no fim-de-semana e vai continuar até dia 29 deste mês.

Segundo as previsões, os termómetros deverão rondar os 30 graus na generalidade do território e o risco de incêndio voltará a aumentar. De acordo com um comunicado que o IPMA partilhou no Facebook, para os próximos dias haverá uma subida gradual dos valores da temperatura, em particular da máxima, «que deverá estar acima dos valores médios para a segunda quinzena de outubro na generalidade do território».

Por exemplo, na sexta-feira, a temperatura do ar deverá chegar aos 25 graus Celsius na Guarda. No comunicado, o IPMA acrescenta que, nos próximos dias, a humidade do ar «deverá ser inferior a 30 por cento no período da tarde em grande parte do território, em particular nas regiões do interior». A partir de domingo prevê-se uma descida gradual da temperatura em todo o território.