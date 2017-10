25-10-2017 15:35

Fórum de empreendedorismo e inovação da Guarda realiza-se sexta-feira

Decorre na sexta-feira (14h30) o E-Inovação - I fórum de empreendedorismo e inovação da Guarda, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda.

Esta iniciativa inédita na cidade da Guarda, desenvolvida pelo Quiosque do Empresário e seus parceiros, pretende fazer a diferença para o empreendedorismo nesta região. Desta forma, o E-Inovação visa demonstrar que o trabalho em rede é um importante motor de desenvolvimento da economia. O conhecimento é importante, mas quando partilhado, multiplica-se.

Este evento irá contar com a presença de Tim Vieira, que irá partilhar a sua experiência enquanto empresário, empreendedor e impulsionador de novas empresas. Irão também marcar presença nesta iniciativa, Nuno Morgado, presidente da AAPI, uma associação empresarial especialmente vocacionada para a internacionalização de empresas; Filipe Antunes, coordenador do grupo de investigação COLLING da Universidade de Coimbra que irá falar aos presentes sobre o seu trabalho ao serviço das empresas que pretendem inovar no seu setor; Pedro Morato, consultor empresarial, especialista em sistemas de incentivos, irá enquadrar os projetos nos apoios disponibilizados pelo Portugal 2020; Norma Rodrigues, diretora geral da AIP-CCI, e ainda alguns empresários da região da Guarda que irão partilhar a sua experiência enquanto empresários do Interior abordando, entre outros aspetos, os desafios inerentes com que se depararam e ainda António José Alçada, Engenheiro Civil, Mestre em Hidráulica, Doutorando em Bioquímica, Coordenador Regional de Manutenção da EPAL, antigo Diretor da Aguas do Zêzere Coa, irá falar sobre os malefícios do trabalho rotineiro. O Instituto Politécnico da Guarda também se associou a esta iniciativa e irá fazer uma apresentação sobre a atividade empreendedora da instituição.

Este fórum, de entrada livre, é dirigido a todos os que se interessam pelo tema. As inscrições podem ser feitas podem ser feitas em http://silviamassano.pt/einovacao.