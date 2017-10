24-10-2017 18:56

Câmara de Seia ajudou na alimentação de cinco mil animais

A Câmara Municipal de Seia anunciou hoje que até ao momento assegurou alimentação para mais de cinco mil animais do concelho que foram afetados pelos incêndios dos dias 15 e 16.

«Até agora, assegurámos alimento a mais de cinco mil animais, predominantemente ovinos e caprinos», lê-se numa nota publicada no Facebook da autarquia. Segundo a fonte, os interessados em entregar donativos destinados aos animais, como feno e rações, podem fazê-lo no Estaleiro Municipal 2, nas antigas instalações da empresa MRG - Manuel Rodrigues Gouveia. «O posto de entrega e recolha de alimento para animais mantém-se aberto durante toda a semana, das 09 às 17 horas», esclarece. A autarquia de Seia refere ainda que, na impossibilidade de deslocação ou para obtenção de outras informações, os interessados podem contactar a linha de apoio do município através do telefone número 238 310 237.